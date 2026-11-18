De beslut som tas av Sveriges nya regering kommer att vara avgörande för om klimatmålen uppnås, skriver tre KTH-forskare på DN Debatt.

Det som spelar roll är inte utsläppsnivån under ett framtida målår, utan de samlade utsläppen från och med i dag tills dess att utsläppen helt upphör, fortsätter de.

”Detta innebär att det behövs åtgärder som ger effekt snabbt och att dessa inte kan ersättas av åtgärder som kan ge effekt först tiotals år in i framtiden.”

Forskarna vill se ett särskilt fokus på transportsektorn, som i dag står för över 40 procent av svenskarnas totala konsumtionsutsläpp när man räknar in livscykelutsläppen.