Ellos nobbar uppköpsbud

Köp som gjorts via nätet hämtas ofta ut i en låda. Illustrationsbild.

E-handelsbolaget Ellos har avvisat ett bud om att köpa samtliga aktier i det onoterade bolaget för 76,50 kronor per aktie, skriver Ellos Group i ett pressmeddelande.

Budet avvisas eftersom huvudägarna inte anser att det återspeglar Ellos fulla värde.

Ellos har tidigare meddelat att de avser att börsnotera bolaget i Stockholm under 2026.

Ellos storägare är den norska kapitalförvaltaren Sissener, som klev in som huvudägare i samband med att Ellos Group ansökte om konkurs på grund av höga skulder 2024.