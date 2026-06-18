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Köp som gjorts via nätet hämtas ofta ut i en låda. Illustrationsbild. (Martina Holmberg / TT / Fotograferna Holmberg)
Detaljhandelns utveckling

Ellos nobbar uppköpsbud

Av Magnus Eriksson
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E-handelsbolaget Ellos har avvisat ett bud om att köpa samtliga aktier i det onoterade bolaget för 76,50 kronor per aktie, skriver Ellos Group i ett pressmeddelande.

Budet avvisas eftersom huvudägarna inte anser att det återspeglar Ellos fulla värde.

Ellos har tidigare meddelat att de avser att börsnotera bolaget i Stockholm under 2026.

Ellos storägare är den norska kapitalförvaltaren Sissener, som klev in som huvudägare i samband med att Ellos Group ansökte om konkurs på grund av höga skulder 2024.

Ellos Holding offentliggör avvisat indikativt bud
www.ellosgroup.com
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www.market.se
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