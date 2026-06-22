Ellos plan efter noteringen – vill bli folkaktie på börsen
För drygt en vecka sedan nobbade huvudägarna i Ellos ett bud från en hemlig köpare. I stället vill e-handelsbolaget in på börsen under det tredje kvartalet i år – med målsättningen att bli en folkaktie, säger ordförande Morten Astrup.
I en intervju med EFN berättar han att man vill locka bolagets 2,9 miljoner kunder att bli aktieägare.
– Det är lite högt, men ambitioner är alltid högre än mål, säger Morten Astrup.
Läs även
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen