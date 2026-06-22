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Svenska näringslivet

Ellos plan efter noteringen – vill bli folkaktie på börsen

Av Aron Sigblad
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För drygt en vecka sedan nobbade huvudägarna i Ellos ett bud från en hemlig köpare. I stället vill e-handelsbolaget in på börsen under det tredje kvartalet i år – med målsättningen att bli en folkaktie, säger ordförande Morten Astrup.

I en intervju med EFN berättar han att man vill locka bolagets 2,9 miljoner kunder att bli aktieägare.

– Det är lite högt, men ambitioner är alltid högre än mål, säger Morten Astrup.

Ellos om budet: Hade aldrig sålt till det priset
www.efn.se

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