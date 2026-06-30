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Arkivbild, flickan på bilden har inget samband med artikeln. (Martina Holmberg / TT / Fotograferna Holmberg)
Fallet "Elsa"

”Elsas” föräldrar JO-anmäler domstolar efter tvångsvård

Av Hannah Gustafsson
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Föräldrarna till nioåriga ”Elsa” JO-anmäler förvaltningsrätten i Karlstad och kammarrätten i Göteborg för hanteringen av deras dotter. Det skriver SVT Nyheter Örebro.

– Vi hoppas att den här anmälan kan leda till en förändring för alla andra ”Elsor” runt om i landet. Ingen ska behöva gå igenom det vi har gått igenom, säger mamman i ett pressmeddelande.

”Elsa” omhändertogs enligt LVU efter att en läkare gjort en orosanmälan om att föräldarna begick barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser. Under åtta månader fick flickan bo på hemlig ort och de fick bara kommunicera med henne via brev.

Trots att båda domstolarna ansåg att det inte fanns stöd för anklagelserna, ställde de sig bakom socialtjänstens beslut att tvångsvårda flickan. Men i våras beslutade socialnämnden i Örebro att ”Elsa” kunde flytta hem igen eftersom vårdplanen var uppfylld.

Gör anmälan tillsammans med organisationen Centrum för rättvisa
tv+text · Sveriges Television
”Elsa” fick komma hem igen under våren
www.tv4.se
Centrum för rättvisa: ”Man har plockat fram stora släggan direkt utan att utreda andra alternativ”
radio+text · Sveriges Radio
Föräldrarnas fortsatta oro: ”Kommer de ta henne igen?” (18 april)
Aftonbladet
Kaliber granskade fallet med ”Elsa” (10 december 2025)
podd · Sveriges Radio
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