”Elsas” föräldrar JO-anmäler domstolar efter tvångsvård

Föräldrarna till nioåriga ”Elsa” JO-anmäler förvaltningsrätten i Karlstad och kammarrätten i Göteborg för hanteringen av deras dotter. Det skriver SVT Nyheter Örebro.

– Vi hoppas att den här anmälan kan leda till en förändring för alla andra ”Elsor” runt om i landet. Ingen ska behöva gå igenom det vi har gått igenom, säger mamman i ett pressmeddelande.

”Elsa” omhändertogs enligt LVU efter att en läkare gjort en orosanmälan om att föräldarna begick barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser. Under åtta månader fick flickan bo på hemlig ort och de fick bara kommunicera med henne via brev.

Trots att båda domstolarna ansåg att det inte fanns stöd för anklagelserna, ställde de sig bakom socialtjänstens beslut att tvångsvårda flickan. Men i våras beslutade socialnämnden i Örebro att ”Elsa” kunde flytta hem igen eftersom vårdplanen var uppfylld.