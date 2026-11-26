En arbetare har dödats och flera har skadats i en attack mot ett oljeraffinaderi i Jazan i södra Saudiarabien, skriver AFP och hänvisar till saudisk statlig media, som i sin tur refererar till landets energidepartement.

Attacken utlöste en brand på anläggningen och ledde till att delar av verksamheten fick stängas ned. De skadade vårdas nu på sjukhus.

Än så länge har ingen pekats ut som ansvarig för attacken, men den Iranstödda Huthirörelsen har tidigare utfört flera angrepp mot saudiska oljeanläggningar.