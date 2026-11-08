Den Iranstödda milisen Huthirebellerna har tagit på sig ansvaret för en attack mot finansdistriktet i Saudiarabiens huvudstad Riyad. Det rapporterar AFP.

Ögonvittnen uppger för nyhetsbyrån att en skyskrapa tillhörande oljejätten Aramco har skadats i attacken.

Ballistiska robotar, kryssningsrobotar och drönare ska ha använts, enligt ett uttalande av Huthierna. Bland målen fanns Riyads finansdistrikt, flygplats och Aramcos oljecisterner.

Enligt Huthierna är attacken ett svar på ett saudiarabiskt anfall mot Jemens Huthikontrollerade huvudstad Sanaa och en attack mot en marknad i södra Jemen.