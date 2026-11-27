En bild från början av oktober, då huthierna attackerade Saudiarabiens stora flygplats i huvudstaden Riyad.

25-årige saudiern Majid var en av alla som befann sig på den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyad när huthiernas attack dödade 13 personer och skadade hundratals människor den 10 oktober.

För BBC berättar han hur han såg människor täckta av blod och medvetslösa som fördes bort av sjukvårdspersonal.

Majid jobbar på den statliga oljejätten Aramco, som blivit utsatt flera gånger under striderna mellan den Iranstödda milisgruppen i Jemen och Saudiarabien.

– Hotet är på riktigt. Men jag kommer inte låta huthierna få mig att känna mig osäker i mitt eget land.