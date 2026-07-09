En person död efter bråk på badplats i Stenungsund

En ung man är död efter ett bråk vid en badplats i Stenungsund under natten till torsdagen, skriver GP. Ytterligare en person är skadad och vårdas på Kungälvs sjukhus.

Två män i 20-årsåldern har gripits misstänkta för inblandning i händelsen, som utreds som mord respektive försök till mord. Det skriver polisen på sin hemsida.

Texten uppdateras.