En person död efter bråk på badplats i Stenungsund
En ung man är död efter ett bråk vid en badplats i Stenungsund under natten till torsdagen, skriver GP. Ytterligare en person är skadad och vårdas på Kungälvs sjukhus.
Två män i 20-årsåldern har gripits misstänkta för inblandning i händelsen, som utreds som mord respektive försök till mord. Det skriver polisen på sin hemsida.
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