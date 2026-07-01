England kastar om i elvan inför sextondelsfinalen
Englands förbundskapten Thomas Tuchel gör tre förändringar i starelvan inför sextondelsfinalen mot Kongo-Kinshasa jämfört med den sista gruppspelsmatchen.
In kommer Djed Spence, Declan Rice och Noni Madueke på bekostnad av Morgan Rogers, Bukayo Saka och skadade Jarell Quansah, rapporterar Sportbladet.
Matchen startar 18.00 och sänds i SVT.
Så startar lagen
England:
Jordan Pickford – Nico O’Reilly, Marc Guehi, Ezri Konsa, Djed Spence – Elliot Anderson, Declan Rice – Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford – Harry Kane.
Kongo–Kinshasa:
Lionel Mpasi – Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku – Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngalayel Mukau – Brian Cipenga, Yoane Wissa.
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