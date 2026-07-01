England kastar om i elvan inför sextondelsfinalen

Englands förbundskapten Thomas Tuchel gör tre förändringar i starelvan inför sextondelsfinalen mot Kongo-Kinshasa jämfört med den sista gruppspelsmatchen.

In kommer Djed Spence, Declan Rice och Noni Madueke på bekostnad av Morgan Rogers, Bukayo Saka och skadade Jarell Quansah, rapporterar Sportbladet.

Matchen startar 18.00 och sänds i SVT.