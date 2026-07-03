England–Mexiko kan flyttas på grund av oväder

Matchen mellan England och Mexiko i åttondelsfinalen i Mexico City kan komma att skjutas upp, rapporterar flera medier.

Orsaken är ett befarat åskoväder som väntas dra in över huvudstaden samtidigt som matchen ska starta klockan 18 lokal tid, 02 svensk tid, skriver BBC.

Enligt mexikanska medier planeras avsparken i så fall att flyttas till klockan 12 dagen därpå, lokal tid, rapporterar norska TV 2. Det skulle innebära avspark klockan 20 svensk tid.