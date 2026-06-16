EQT dumpar hela Beijer Ref – Schörling köpare igen
Den svenska riskkapitaljätten EQT har sålt hela sitt innehav i kylanläggningsbolaget Beijer Ref, enligt ett pressmeddelande.
En av köparna är investmentbolaget Melker Schörling, som efter affären blir den röststarkaste ägaren genom att köpa alla EQT:s A-aktier.
Redan förra veckan började EQT avveckla sitt innehav i Beijer Ref, samtidigt som Melker Schörling inledde sitt intåg.
– Vi har väntat på ett tillfälle att komma in i bolaget och få en plats som långsiktig huvudägare enligt vår grundfilosofi, sa Melker Schörlings ordförande Mikael Ekdahl då.
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