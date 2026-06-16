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EQT-grundaren Conni Jonsson. Arkivbild. (Jonas Been Henriksen / NTB)
Svenska näringslivet

EQT dumpar hela Beijer Ref – Schörling köpare igen

Av Andreas Victorzon
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Den svenska riskkapitaljätten EQT har sålt hela sitt innehav i kylanläggningsbolaget Beijer Ref, enligt ett pressmeddelande.

En av köparna är investmentbolaget Melker Schörling, som efter affären blir den röststarkaste ägaren genom att köpa alla EQT:s A-aktier.

Redan förra veckan började EQT avveckla sitt innehav i Beijer Ref, samtidigt som Melker Schörling inledde sitt intåg.

– Vi har väntat på ett tillfälle att komma in i bolaget och få en plats som långsiktig huvudägare enligt vår grundfilosofi, sa Melker Schörlings ordförande Mikael Ekdahl då.

EQT har sålt 30,7 miljoner B-aktier i Beijer Ref
pressmeddelande · news.cision.com
EQT säljer onoterade A-aktier till Melker Schörling AB
pressmeddelande · mfn.se
MSAB blir röstmässigt största ägare i Beijer Ref
pressmeddelande · mfn.se
Melker Schörling blir ny storägare i Beijer Ref
pressmeddelande · www.mfn.se
Aktierna såldes till en liten rabatt
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