EQT dumpar hela Beijer Ref – Schörling köpare igen

Den svenska riskkapitaljätten EQT har sålt hela sitt innehav i kylanläggningsbolaget Beijer Ref, enligt ett pressmeddelande.

En av köparna är investmentbolaget Melker Schörling, som efter affären blir den röststarkaste ägaren genom att köpa alla EQT:s A-aktier.

Redan förra veckan började EQT avveckla sitt innehav i Beijer Ref, samtidigt som Melker Schörling inledde sitt intåg.

– Vi har väntat på ett tillfälle att komma in i bolaget och få en plats som långsiktig huvudägare enligt vår grundfilosofi, sa Melker Schörlings ordförande Mikael Ekdahl då.