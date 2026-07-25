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Den senaste satellitbilden över Hormuzsundet som publicerats av EU:s satellitprogram Copernicus.
Trumps USAIrankriget

EU fördröjer satellitbilder från Hormuz efter USA:s krav

Av Tor Gasslander
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EU har beslutat att fördröja släppet av satellitbilder som visar området kring Hormuzsundet i enlighet med ett amerikanskt krav, rapporterar Space News.

Amerikanska bolag har sedan tidigare stoppat publiceringen av satellitbilder över regionen kring Iran, eftersom Vita huset menar att det skulle kunna försvåra för den amerikanska krigföringen.

– Detta är en teknisk åtgärd mot möjliga säkerhetsrisker. Det är en vanlig åtgärd som också införts av många andra satellitoperatörer, säger en talesperson för EU-kommissionen till tidningen.

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EU-kommissionen har tidigare uttryckt stolthet över att kunna fortsätta tillgängliggöra satellitbilder
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USA ställde kravet den 26 maj
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Beslutet fattades den 13 juli, men dök inte upp i de officiella loggarna förrän tidigare i veckan
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