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En utbrunnen bil i Ávila väster om spaniens huvudstad Madrid. (Manu Fernandez /AP/TT / AP)
Skogsbränderna i Europa

EU varnar: ”Hela Europa kan stå i lågor i augusti”

Av Adam Lindh
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”Hela Europa kan stå i lågor” i augusti. Det varnar EU:s samordningscenter för krishantering (ERCC), rapporterar Sky News.

Myndighetens chef Maria Zuber säger att risken för stora skogsbränder väntas öka i Grekland, Italien och stora delar av Centraleuropa under de kommande dagarna.

– Om de pågående bränderna i Portugal och Spanien inte har slocknat vid det laget kan hela Europa stå i lågor, säger hon.

Enligt Zuber riskerar 2026 dessutom att bli den värsta skogsbrandssäsongen i Europas historia och därmed överträffa fjolårets rekord.

Senast i raden är Turkiet, där en skogsbrand brutit ut i de sydvästra delarna av landet
live · Sky News
Alla pågående bränder i Europa
grafik · CNN
Den stora branden i Spanien har stabiliserat sig och flera har fått återvända till sina hem (spanska)
live · elpais.com
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Skogsbränderna i EuropaPortugalEuropaItalienGreklandSpanienEUKlimat & miljö