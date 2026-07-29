EU varnar: ”Hela Europa kan stå i lågor i augusti”

En utbrunnen bil i Ávila väster om spaniens huvudstad Madrid.

”Hela Europa kan stå i lågor” i augusti. Det varnar EU:s samordningscenter för krishantering (ERCC), rapporterar Sky News.

Myndighetens chef Maria Zuber säger att risken för stora skogsbränder väntas öka i Grekland, Italien och stora delar av Centraleuropa under de kommande dagarna.

– Om de pågående bränderna i Portugal och Spanien inte har slocknat vid det laget kan hela Europa stå i lågor, säger hon.

Enligt Zuber riskerar 2026 dessutom att bli den värsta skogsbrandssäsongen i Europas historia och därmed överträffa fjolårets rekord.