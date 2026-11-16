Det måste till en ”slutstrid” i brottningsmatchen mellan S-ledaren Magdalena Andersson och V-ledaren Nooshi Dadgostar för att en ny rödgrön regering ska få se dagens ljus. Det säger statsvetaren Jenny Madestam till Expressen.

Vänsterpartiet kräver fortfarande ministerposter, något Centerpartiet inte vill gå med på. Efter C-beskedet att partiet väljer S före M väntar nya förhandlingar mellan de rödgröna partierna.

– Väljarna förväntar sig att det ska lösa sig nu, säger Madestam.