Svenska kommuner måste bli bättre på att hjälpa de människor som blir ekonomiskt utsatta till följd av höga el- och bränslepriser. Det säger energiexperten Matilda Gradin vid Energikontor Syd till P4 Malmöhus.

– De senaste åren har vi sett i Sverige att folk inte har råd att värma upp sina hus i tillräcklig utsträckning, säger hon.

Både Gradin och andra experter menar att arbete mot ekonomisk utsatthet är en nyckelfaktor för att samhället ska klara energiomställningen, rapporterar radion.