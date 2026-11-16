Att välja Robert Pattinson till det ärofyllda uppdraget att spela James Bond på vita duken är ”ett säkert kort”, säger Anders Frejdh, som beskrivs som James Bond-expert, till TV4 Nyheterna.

Han menar att Pattinson är både en etablerad och erkänd skådespelare. Själv hade han gärna sett en mer okänd skådespelare – även om han tror att Pattinson kommer göra rollen bra.

– Man får inte glömma att det är mycket som står på spel vid ett sådant här val, säger han och fortsätter:

– James Bond måste ha en otrolig karisma och spelas av en fantastisk skådespelare.