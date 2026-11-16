Expert: ”Ett säkert kort – men mycket står på spel”
Att välja Robert Pattinson till det ärofyllda uppdraget att spela James Bond på vita duken är ”ett säkert kort”, säger Anders Frejdh, som beskrivs som James Bond-expert, till TV4 Nyheterna.
Han menar att Pattinson är både en etablerad och erkänd skådespelare. Själv hade han gärna sett en mer okänd skådespelare – även om han tror att Pattinson kommer göra rollen bra.
– Man får inte glömma att det är mycket som står på spel vid ett sådant här val, säger han och fortsätter:
– James Bond måste ha en otrolig karisma och spelas av en fantastisk skådespelare.