Expert: Får man en attack brukar det komma en till

En tyst minut vid Brandenburger Tor i Berlin på söndagen.

Terrorforskaren Hans Brun varnar för att myndigheter måste vara på tå efter terrordådet mot Prideevenemanget i Berlin.

– Får man en attack så brukar det komma en attack till ganska snart, säger han till TV4 Nyheterna.

Brun säger att krigen i världen gjort terrorhotbilden i Europa hög och komplex, och att man måste hålla ögonen på grupperingar som jihadister, högerextrema och Hamasanhängare.

Just Pridefestivaler är ofta måltavlor för extremister, säger han. Och även om det finns en risk att en ny attack inträffar, behöver det inte nödvändigtvis vara i Tyskland.