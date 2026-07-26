Hbtq-personer i Berlin: Oroliga för ”utnyttjande” av AFD

Folk samlas för att sörja vid Brandenburger Tor i Berlin.

Hbtq-personer som samlats vid Brandenburger Tor för att sörja attacken mot Pridefesten i Berlin säger att de är oroliga för att dådet ska användas som slagträ mot invandrare och muslimer, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

– Ytterhögern skulle kunna använda den här attacken, men jag tror att det kommer bli ett stort motstånd mot den sortens utnyttjande, säger studenten Luka.

Ytterhögerpartiet AFD gjorde strax efter dådet ett uttalande om att partiet ”i flera år har varnat för att islamism är det största säkerhetshotet mot Tyskland”, och manade till migrationsreform.

51-årige Alex Friedrich, som deltar i minnesstunden, säger att han är övertygad om att hbtq-personer inte kommer att ”låta AFD köra med dem”.

Den misstänkte gärningsmannen Abdul Ballout föddes i Tyskland och hade rötter i Libanon. Han sköts ihjäl under en polisinsats på söndagskvällen.