Merz: ”Vi är fler, vi är starkare – och vi står tillsammans”

Folk samlas vid minnesplatsen utanför Brandenburger Tor. En håller en skylt med texten ”Hat är dödligt”.

Tyskland kommer att göra allt för att fånga gärningsmannen eller gärningsmännen som ligger bakom lördagskvällens terrordåd mot Pridefirandet i Berlin, säger förbundskansler Friedrich Merz i ett kort tal utanför Mariakyrkan, där en minnesgudstjänst ska hållas.

– Vi är fler, vi är starkare och vi står tillsammans i vårt land. Det är det viktigaste i denna svåra stund.

Vidare tackar Merz räddningstjänsten och polisen för deras snabba ingripande. Justitieministern Stefanie Hubig tillägger att den federala åklagarmyndigheten kommer att ta över utredningen framöver.