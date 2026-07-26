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Folk samlas vid minnesplatsen utanför Brandenburger Tor. En håller en skylt med texten ”Hat är dödligt”. (Ebrahim Noroozi /AP/TT / AP)
Reaktioner på Berlindådet

Merz: ”Vi är fler, vi är starkare – och vi står tillsammans”

Av Hedda Hallsenius
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Tyskland kommer att göra allt för att fånga gärningsmannen eller gärningsmännen som ligger bakom lördagskvällens terrordåd mot Pridefirandet i Berlin, säger förbundskansler Friedrich Merz i ett kort tal utanför Mariakyrkan, där en minnesgudstjänst ska hållas.

– Vi är fler, vi är starkare och vi står tillsammans i vårt land. Det är det viktigaste i denna svåra stund.

Vidare tackar Merz räddningstjänsten och polisen för deras snabba ingripande. Justitieministern Stefanie Hubig tillägger att den federala åklagarmyndigheten kommer att ta över utredningen framöver.

Merz: ”De vill splittra vårt samhälle och beröva oss vår frihet”
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