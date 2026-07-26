Ballouts pappa: ”Vi pratade normalt – som varje dag”

Den misstänkte terroristen Abdul Ballout pratade med sin pappa i telefon på lördagen, och allting verkade normalt. Det säger pappan Tawfik till Der Spiegel.

– Vi pratade normalt, som varje dag. Han sa att han saknade mig och önskade att han var med oss i Libanon nu, säger han.

Pappan säger att familjen, som är shiamuslimer, inte är ”extremt religiösa” och att han grälat med sin son för att han inte tillät honom att bära långt skägg. Han säger att den enda möjliga förklaringen till att hans son kan ha begått dådet är att han blivit ”hjärntvättad”.

Det sista meddelandet han fick från sin son var klockan 21.53 på lördagskvällen. Abdul Ballout misstänks ha kört in i folkmassan under Prideeventet strax före 22.00.