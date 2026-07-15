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Arkivbild från juni: Kvinna utanför galleria i Peking. (Andy Wong/AP/TT)
MellanösternkrisenKinas tillväxt

Expert: ”För att vara ärlig är det inte hållbart”

Av Tomas Ekelund
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Den kinesiska tillväxtens avmattning är sannolikt en följd av den svaga inhemska konsumtionen i kombination med Irankriget, skriver CNN. Nattens siffror visar att Kina inte är immunt mot situationen i Mellanöstern.

– Det finns ingen inhemsk efterfrågan, allt handlar om export. För att vara ärlig är det helt enkelt inte hållbart, säger finansföretaget Natixis chefsekonom Alicia Garcia-Herrero.

Nu är frågan hur regeringen kommer att agera och inbromsningen lär överskugga den beslutande politbyråns möte senare i juli, skriver Bloomberg.

Under andra kvartalet bromsade tillväxten in till 4,3 procent i årstakt, vilket ligger under regeringens mål.

Under första kvartalet låg BNP-tillväxten på 5,0 procent i årstakt
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CNN
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MellanösternkrisenKinas tillväxtNatixisKinaAsienMakroekonomi