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Kvinnor går förbi Kinas folkbank i Peking. Arkivbild. (Jason Lee / REUTERS)
Kinas tillväxt

Kinas nya ränta tolkas som lättare penningpolitik

Av Andreas Victorzon
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Kinas folkbank sätter sin nya reporänta för dagslån till 1,25 procent, uppger källor för Bloomberg. Det är lägre än väntat och ses som en de facto-räntesänkning av centralbanken, skriver nyhetsbyrån.

Enligt Guotai Junan Internationals chefsekonom Zhou Hao är åtgärden ett tecken på större flexibilitet jämfört med tidigare penningpolitik för Kinas korta räntor.

– Sammantaget är det inte en formell räntesänkning, men åtgärden visar att folkbanken gradvis går mot en mer marknadsorienterad och finjusterad styrning av de korta räntorna, säger han till Bloomberg.

Analytikerna hade väntat sig en ränta på 1,35 procent
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