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Kinas finansminister Lan Fo'an. (Vincent Thian/AP/TT)
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Kinas tillväxt bromsade in – ligger nu under målet

Av Tomas Ekelund
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Den kinesiska tillväxten landade på 4,3 procent i det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Det är sämre än väntade 4,5 procent och den svagaste ökningen sedan fjärde kvartalet 2022.

Kommunistpartiets målsättning för 2026 är att tillväxten ska ligga i spannet 4,5–5,0. Under hela första halvåret låg tillväxten på 4,7 procent i årstakt.

Under första kvartalet låg BNP-tillväxten på 5,0 procent i årstakt
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