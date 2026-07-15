Kinas tillväxt bromsade in – ligger nu under målet

Den kinesiska tillväxten landade på 4,3 procent i det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Det är sämre än väntade 4,5 procent och den svagaste ökningen sedan fjärde kvartalet 2022.

Kommunistpartiets målsättning för 2026 är att tillväxten ska ligga i spannet 4,5–5,0. Under hela första halvåret låg tillväxten på 4,7 procent i årstakt.