ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Mette-Marit har inte särbehandlats när hon fick sina nya lungor, enligt experter som VG och NRK har pratat med. (Lise Åserud/NTB)
Kronprinsessan Mette-Marits hälsa

Expert: Gick snabbt – men har inte särbehandlats

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator när den norska kronprinsessan Mette-Marit skulle genomgå sin lungtransplantation. Det menar flera experter som har uttalat sig i bland annat NRK och VG.

Det betyder emellertid inte att kronprinsessan ska ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Revfem.

– Det är en väldigt sträng urvalsprocess, så det finns ingen anledning att tro att någon har fuskat med kön. Det tror jag inte, säger Revfem till VG.

Sedan tidigare är det känt att sju personer stod på väntelistan för nya lungor i Norge när Mette-Marit sattes upp på den i början av juni.

Hovet tackar för hälsningar den senaste tiden
NRK
”Tolv dagar är en relativt kort väntetid”
Verdens Gang
Kronprinsessan Mette-Marit står på väntelista för nya lungor (5 juni)
Sveriges Television
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen