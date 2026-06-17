Expert: Gick snabbt – men har inte särbehandlats

Mette-Marit har inte särbehandlats när hon fick sina nya lungor, enligt experter som VG och NRK har pratat med.

Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator när den norska kronprinsessan Mette-Marit skulle genomgå sin lungtransplantation. Det menar flera experter som har uttalat sig i bland annat NRK och VG.

Det betyder emellertid inte att kronprinsessan ska ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Revfem.

– Det är en väldigt sträng urvalsprocess, så det finns ingen anledning att tro att någon har fuskat med kön. Det tror jag inte, säger Revfem till VG.

Sedan tidigare är det känt att sju personer stod på väntelistan för nya lungor i Norge när Mette-Marit sattes upp på den i början av juni.