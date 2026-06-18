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Mette-Marit. (Lise Åserud / NTB)
Kronprinsessan Mette-Marits hälsa

TV4:s bild på Mette-Marit från sjukhuset kritiseras

Av Jacob Ruderstam
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Flera av TV4:s tittare har reagerat på att kanalen publicerat en bild på den norska kronprinsessan Mette-Marit som är tagen inifrån sjukhuset, skriver DN.

Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation och bilden som TV4 använt visar hur hon tillsammans med kronprins Haakon och ytterligare en person sitter utomhus. Bilden är tagen genom ett fönsterglas.

På Instagram har vissa lämnat kommentarer som ”mycket osmakligt!” och ”låt henne vara ifred!”, enligt tidningen.

TV4:s ansvarige utgivare Fredrick Malmberg motiverar bland annat beslutet med att bilden har ett högt allmänintresse och att Mette-Marit inte är en privatperson.

En tittare skriver ”Oerhört lågt att fota in genom ett fönster på en sjuk människa”
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TV4:s ansvarige utgivare: Därför publicerar vi bilden på Mette-Marit
www.tv4.se
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Sveriges Television
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TT
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