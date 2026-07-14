Mette-Marit är hemma igen efter lungtransplantationen

Den norska kronprinsessan Mette-Marit har lämnat sjukhuset efter sin lungtransplantation i mitten av juni, skriver VG. I ett uttalande säger Mette-Marit att hon är ”djupt tacksam”.

– Först och främst vill jag tacka alla som väljer att donera organ. Genom organdonation har jag fått livets gåva, och jag saknar ord för att uttrycka hur djupt tacksam och ödmjuk jag är, säger Mette-Marit.

Hemma väntar nu sex månader av rehabilitering och träning, skriver Dagbladet.