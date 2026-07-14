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Mette-Marit och Haakon på 17:e maj. (Lise Åserud / NTB)
Kronprinsessan Mette-Marits hälsa

Mette-Marit är hemma igen efter lungtransplantationen

Av Ebba Örn
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Den norska kronprinsessan Mette-Marit har lämnat sjukhuset efter sin lungtransplantation i mitten av juni, skriver VG. I ett uttalande säger Mette-Marit att hon är ”djupt tacksam”.

– Först och främst vill jag tacka alla som väljer att donera organ. Genom organdonation har jag fått livets gåva, och jag saknar ord för att uttrycka hur djupt tacksam och ödmjuk jag är, säger Mette-Marit.

Hemma väntar nu sex månader av rehabilitering och träning, skriver Dagbladet.

Den 6 juli publicerade norska kungahuset en bild på Mette-Marit när hon såg VM-matchen mot Brasilien med kronprins Haakon
Verdens Gang
Kronprinsessan har genomgått en lungtransplantation på grund av sin lungfibros
NRK
Kommer inte ha några officiella uppdrag när rehabiliteringen pågår
www.dagbladet.no
Mette-Marit utskriven från sjukhuset
TT
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