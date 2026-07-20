Expert inför säsongen: Alla svampar kan förväxlas

Den svenska svampsäsongen är i gång och med det kommer frågor om hur man ska veta vilka svampar som går att äta och inte.

Svampkonsulenten Annika Fritsch säger till SVT Sörmland att ”alla svampar” kan förväxlas. Bland annat trattkantarell och toppig giftspindling. Röd flugsvamp kan också vara lurig eftersom den kan vara urblekt av sol eller regn och därför är svår att känna igen.

Om man är osäker på svampsorterna och ska bege sig ut i skogen tipsar Annika Fritsch om Giftinformationscentralens broschyr om Sveriges dödligt giftiga svampar.

– Den är jättebra att ladda ner och den finns på över trettio olika språk, säger hon.