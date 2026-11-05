Att flera flygplan har tvingats nödlanda efter bombhot både i dag och i tisdags väcker misstankar om en samordnad aktion. Det säger flygsäkerhetsexperten Paul Hulme Harrison till danska TV2.

– Det är inte särskilt sannolikt att det här är en tillfällighet.

Enligt Harrison förekommer kapningsförsök och bombhot mot flygplan varje år, men att så många hot kommer samtidigt är anmärkningsvärt.