Expert om flygplanshoten: ”Sannolikt inte en slump”
Att flera flygplan har tvingats nödlanda efter bombhot både i dag och i tisdags väcker misstankar om en samordnad aktion. Det säger flygsäkerhetsexperten Paul Hulme Harrison till danska TV2.
– Det är inte särskilt sannolikt att det här är en tillfällighet.
Enligt Harrison förekommer kapningsförsök och bombhot mot flygplan varje år, men att så många hot kommer samtidigt är anmärkningsvärt.
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