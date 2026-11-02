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Ett Wizz Air-plan från London till Bulgariens huvudstad Sofia tvingades omdirigeras till Budapest i Ungern, rapporterar Sky News.

Anledningen var ett bombhot, uppger Ungerns försvarsminister Romulusz Ruszin-Szendi. Planet eskorterades av ungerska stridsflygplan innan det landade på Liszt Ferenc-flygplatsen.

”Wizz Air samarbetar fullt ut med myndigheterna. Passagerarnas och besättningens säkerhet är fortfarande vår högsta prioritet”, skriver företaget i ett uttalande.