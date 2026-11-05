Ett tiotal europeiska flygplan har tvingats nödlanda efter bombhot, enligt Reuters.

Under torsdagsmorgonen tvingades ett plan på väg från Dublin till Rom att landa på den franska militärbasen Évreux. Ytterligare tre flygplan har tvingats nödlanda i Bulgarien efter liknande hot. Enligt The Guardian rör det sig om Ryanairplan som lyft från Köpenhamn, Madrid och London.

Även ett Finnairplan mellan Helsingfors och Rom ska ha utsatts för bombhot, och blev eskorterat till flygplatsen av stridsplan, uppger en källa med insyn för Reuters.

I tisdags riktades bombhot mot ett tiotal flygplan i europeiskt luftrum. Inga explosiva ämnen hittades.