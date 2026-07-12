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Illustrationsbild: Vindkraftverk. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
"Helveteslarvens" spridning

Expert om giftlarven: ”Får eksem, klåda och utslag”

Av Tomas Ekelund
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Myndigheter och experter varnar för den larv som upptäckts i tusental vid ett vindkraftverk på östra Gotland. Tallprocessionsspinnarens larver släpper ifrån sig hårstrån som kan spridas uppemot 100 meter och som bör undvikas, rapporterar SVT Nyheter Öst.

Det bästa är att hålla avstånd, säger Naturhistoriska riksmuseets biolog Didrik Vanhoenacker.

– De har hullingar så de går in i huden och håren har också ett gift som gör att man får eksem, klåda och utslag, säger Didrik Vanhoenacker, biolog vid Naturhistoriska riksmuseet.

Tallprocessionsspinnaren är nära besläktad med ekprocessionspinnaren, en nattfjäril vars larver blivit kända som ”helveteslarven” i Danmark.

Skölj med rikligt med vatten vid kontakt och tvätta kläder i minst 60 grader
tv+text · Sveriges Television
Arten liknar den ”helveteslarv” som upptäckts i Danmark
TT
Kan skjuta nålar på dig: ”Använd tejp”
Aftonbladet
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Tallprocessionspinnare
Wikipedia (sv)
Tallprocessionspinnare, Thaumetopoea pinivora, är en fjärilsart som beskrevs av Georg Friedrich Treitschke 1834. Tallprocessionspinnare ingår i släktet Thaumetopoea, och familjen tandspinnare, Notodontidae. Tallprocessionspinnare har ett vingspann på 30-40 millimeter. Arten trivs i tallskog, framför allt i Centraleuropa. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.
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"Helveteslarvens" spridningNaturhistoriska riksmuseetGotland