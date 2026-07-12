Expert om giftlarven: ”Får eksem, klåda och utslag”

Myndigheter och experter varnar för den larv som upptäckts i tusental vid ett vindkraftverk på östra Gotland. Tallprocessionsspinnarens larver släpper ifrån sig hårstrån som kan spridas uppemot 100 meter och som bör undvikas, rapporterar SVT Nyheter Öst.

Det bästa är att hålla avstånd, säger Naturhistoriska riksmuseets biolog Didrik Vanhoenacker.

– De har hullingar så de går in i huden och håren har också ett gift som gör att man får eksem, klåda och utslag, säger Didrik Vanhoenacker, biolog vid Naturhistoriska riksmuseet.

Tallprocessionsspinnaren är nära besläktad med ekprocessionspinnaren, en nattfjäril vars larver blivit kända som ”helveteslarven” i Danmark.