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Larven/en paddlare i Spreewald (TT/AP)
"Helveteslarvens" spridning

Helveteslarv sprider sig – stänger tyska vattenvägar

Av Ebba Örn
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”Helveteslarven” sprider sig i snabb takt i Berlin, något som nu fått myndigheter att delvis stänga det populära naturområdet Spreewald, skriver TT.

Ekprocessionsspinnarens larv har tusentals små hårstrån som kan ge allergiska reaktioner och utslag. Larvens spridning i Tyskland beskrivs som svår och för att skydda turister i Spreewald stängs nu vattenvägar som används för kajakpaddling av.

Larven har i sommar satt skräck i danska städer
TT
Stadsdelen Charlottenburg i Berlin är särskilt drabbad (tyska)
www.tagesspiegel.de
Tysk domstol kräver bekämpningsåtgärder mot larven (tyska)
www.berliner-zeitung.de
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"Helveteslarvens" spridningTysklandEuropa