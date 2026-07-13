Helveteslarv sprider sig – stänger tyska vattenvägar

”Helveteslarven” sprider sig i snabb takt i Berlin, något som nu fått myndigheter att delvis stänga det populära naturområdet Spreewald, skriver TT.

Ekprocessionsspinnarens larv har tusentals små hårstrån som kan ge allergiska reaktioner och utslag. Larvens spridning i Tyskland beskrivs som svår och för att skydda turister i Spreewald stängs nu vattenvägar som används för kajakpaddling av.