ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild som visar tallprocessionsspinnarens larver på ett träd på södra Gotland. (STIG LARSSON / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Larm om giftlarver på Gotland – kan orsaka klåda

Av Adam Lindh
Publicerad:

Efter larmen om ”helveteslarver” i Danmark kommer nu en ny varning – den här gången från Gotland. Länsstyrelsen varnar för giftlarver på ön, rapporterar TT.

Det handlar om larver från nattfjärilen tallprocessionsspinnaren, som upptäckts vid ett vindkraftverk.

När larverna känner sig hotade kan de skjuta iväg sina hårstrån, vilket kan orsaka klåda, utslag och andra hudreaktioner.

– Jag kommer att säga till mina grannar att undvika den rundan, säger Mattias Westerberg, som gjorde upptäckten, till Helagotland.

Arten liknar den som upptäckts i Danmark
TT
Varmare klimat har gjort det möjligt för fjärilen att sprida sig norrut
www.helagotland.se  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen