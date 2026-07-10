Larm om giftlarver på Gotland – kan orsaka klåda
Efter larmen om ”helveteslarver” i Danmark kommer nu en ny varning – den här gången från Gotland. Länsstyrelsen varnar för giftlarver på ön, rapporterar TT.
Det handlar om larver från nattfjärilen tallprocessionsspinnaren, som upptäckts vid ett vindkraftverk.
När larverna känner sig hotade kan de skjuta iväg sina hårstrån, vilket kan orsaka klåda, utslag och andra hudreaktioner.
– Jag kommer att säga till mina grannar att undvika den rundan, säger Mattias Westerberg, som gjorde upptäckten, till Helagotland.
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