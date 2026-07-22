Danskt framsteg i kampen mot ”helveteslarven”

Varning för larven i Köpenhamn i början av juli.

Kampen mot ”helveteslarven” på Amager i Köpenhamn går framåt. Den senaste veckan har 368 bon tillhörande ekprocessionspinnare förstörts på ön och nu återstår endast 28, enligt servicebolaget Rentokil.

– Det har gått riktigt, riktigt bra. Vi blev faktiskt färdiga med de bon som vi kan komma åt redan nu i dag, säger tekniska chefen Claus Schultz till Politiken.

De kvarvarande bona är svåra att komma åt och kan inte kommas åt för tillfället.

Ekprocessionspinnaren är en fjärilsart vars larver har ett hår som kan ge upphov till intensiv klåda, vilket gett den namnet ”larven från helvetet” i dansk media.