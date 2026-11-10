Talmannens förlängda sonderingsuppdrag till Ulf Kristersson visar att det rör på sig – det är inte förrän den tredje och fjärde statsministeromröstningen det börjar bli allvar. Det säger Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, till Expressen.

Hittills har Norlén mest ”lappat efter läge”, men nu lär han nog vara frikostigare med extra tid om han känner att förhandlingarna går framåt, tror Hinnfors.

Det är ”nästan inbyggt” hos partierna att avvakta de första omröstningarna, fortsätter han:

– Och det är inte talmannens fel, utan grundlagens. Det är ett komplicerat förhandlingsspel men alla vet att efter fjärde omröstningen blir det automatiskt extraval.