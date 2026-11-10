Centerpartiet lever farligt nästa val om de väljer att göra en högersväng och återuppliva den gamla Alliansen. Det skriver Aftonbladets Oisín Cantwell. Han tror att partiet i så fall kommer drabbas av samma inbördeskrig som pågått inom Liberalerna.

”Eller rättare sagt, det kommer att bli ännu värre, då Simona Mohamsson ju kramade Åkesson före valet och väljarna visste vad de hade att ta ställning då de gick till urnorna.”

Men att regeringsfrågan skulle lösa sig bara för att Vänsterpartiet släpper sina krav om ministerposter tror inte Viktor Barth-Kron på Expressen. Han skriver att C:s krav om politiska ”totalpaket” från båda sidorna är ett sätt att få ut så många av sina egna krav som möjligt.

Därför tycker han att det är underligt av S att lova inflytande till V.

”Har någon verkligen kollat detta med Elisabeth Thand Ringqvist?”