Den tidigare partiledaren Lars Ohly är kritisk till att hans gamla parti, Vänsterpartiet, inte släpper ministerkravet. Det rapporterar Altinget.

– Man har spelat bort en möjlighet genom att ha det här ultimativa kravet.

Han anser att det finns viktigare saker som drabbats i och med den utdragna processen. Bland annat tonåringar som utvisas, fortsatt nedgång i klimatpolitiken och mindre resurser till civilsamhället.

Men Ohly passar också på att ge en känga åt Magdalena Andersson (S). Han säger att hon är en ”oerhört svag ledare” och att hon ”spelar bort en valvinst”.