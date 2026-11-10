Politik fortsätter att dominera på de svenska ledarsidorna under tisdagen. Framför allt har Vänsterpartiet hamnat i fokus.

Expressens ledarsida är starkt kritisk till att V inte verkar ta antisemitismen inom partiet på allvar.

”Så länge man inte avslöjas i medierna, är man varmt välkommen i Idas och Nooshis bastulag.”

V får också kritik från Frida Dunell på Aftonbladet, men där ligger fokuset på regeringsfrågan. Hon anser att V måste backa från ministerkravet, även om det egentligen borde vara C som lämnar sin röda linje.

”Det är inte Vänsterpartiets fel att SD får fortsatt inflytande, tvärtom är det Centerns helomvändning som skjuter alltihop i sank. Men V kanske har makt att vända det.”

Sydsvenskan tror i stället att det inte är omöjligt att S och SD börjar samarbeta. De slåss trots allt om samma väljare.

”Men om S och SD gör gemensam sak i full opposition kommer en ny alliansregering att få det tufft. Särskilt som väljarna redan börjat vänja sig vid Tidöpopulism.”