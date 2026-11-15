Hänvisa till tekniken – eller säg att det är för dyrt. Det är några av de sätt som länder kan sabotera ett klimattoppmöte utan att det märks utåt, rapporterar TT.

– Det är inte så attraktivt att bara gå ut och säga nej, säger Shannon Gibson, som är professor i miljöstudier och internationella relationer vid University of Southern California, och studerar just klimattoppmöten.

Hon delar i stället med sig av de tekniker som hon sett att diplomater tar till för att bromsa framsteg i smyg.

Det kan till exempel handla om att ta beslut när alla inte är där – eller att helt enkelt lova saker, för att sedan backa, eller helt strunta i löftet.