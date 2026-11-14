Kina har fått mycket uppmärksamhet för sin energiomställning under det pågående klimattoppmötet COP31. Landets effektiva utbyggnad av solenergi har bidragit till att de kinesiska utsläppen planat ut, samtidigt som Kina fortsätter att bidra till en positiv utveckling i andra länder genom att exportera stora mängder grön teknik.

– Kina satsade rätt väldigt tidigt. Vi i väst borde gratulera dem för den insikten, säger klimatforskaren Johan Rockström, chef för tyska Potsdaminstitutet och på plats i Antalya för COP31.

Den kinesiska utvecklingen bygger dock inte på en känsla av klimatansvar, enligt Karl Hallding, omvärldsanalytiker på Vinnova i Sverige. Det handlar snarare om ett extremt elbehov och en vilja att öka energisäkerheten, säger han.