COP31 • Omni förklarar
Plast, metan och olja: Turkiets klimatmotsägelser under toppmötet
Turkiet vill använda klimattoppmötet för att visa upp sina gröna ambitioner, stärka sitt internationella inflytande och locka investeringar. En av de stora satsningarna är Zero Waste, som drivs av Emine Erdogan, fru till president Recep Tayyip Erdogan.
Men samtidigt läcker stora mängder metan från landets soptippar, plastavfall från Europa förtsätter att strömma in och presidenten hyllar nya oljefynd.
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