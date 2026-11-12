Turkiets president Recep Tayyip Erdogan uppmanade under COP31 de rika länderna att ta större ansvar för att minska utsläppen och finansiera klimatarbetet, rapporterar Reuters.

Turkiet vill använda klimattoppmötet för att visa upp sina gröna ambitioner, stärka sitt internationella inflytande och locka investeringar. En av de stora satsningarna är Zero Waste, som drivs av Emine Erdogan, fru till president Recep Tayyip Erdogan.

Men samtidigt läcker stora mängder metan från landets soptippar, plastavfall från Europa förtsätter att strömma in och presidenten hyllar nya oljefynd.