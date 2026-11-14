En privat konversation mellan Australiens premiärminister Anthony Albanese och hans klimatminister Chris Bowen fångades upp av en kameramikrofon i samband med klimattoppmötet COP31. Och ämnet var ett helt annat än klimatförändringarna, skriver AFP.

Politikerna var av allt att döma omedvetna om att deras konversation gick att höra när de började prata om i vilka fickor man inte bör lägga mobilen på grund av strålningen. Albanese rekommenderade Bowen att inte ha den i bröstfickan, varpå Bowen sa att han gärna undviker byxfickorna.

– På grund av kuken? frågade Albanese.

Precis, svarade Bowen, med tillägget:

– Kanske viktigare än hjärtat.