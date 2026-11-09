Expert: Vi kopplar upp snabbare än vi skyddar
Höstens cyberattacker riktade mot kommersiella kyl- och frysar visar hur riskabelt det är att koppla upp allt mot internet. Det säger flera experter som Wall Street Journal har talat med.
– Världen kopplar upp vardagsutrustning mot internet snabbare än vi hinner skydda den, säger säkerhetsföretaget Fortaegis vd Boudewijn Wijnands till tidningen.
En väg framåt kan vara att bygga in säkerhetssystem direkt i direkt i chipen, snarare än att fokusera på mjukvara och nätverk.