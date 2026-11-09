Arkivbild från 2 november: Frysdiskar töms och frysvaror lastas i kundvagnar för att slängas hos ICA Kvantum i Sjöbo på måndagen.

Höstens cyberattacker riktade mot kommersiella kyl- och frysar visar hur riskabelt det är att koppla upp allt mot internet. Det säger flera experter som Wall Street Journal har talat med.

– Världen kopplar upp vardagsutrustning mot internet snabbare än vi hinner skydda den, säger säkerhetsföretaget Fortaegis vd Boudewijn Wijnands till tidningen.

En väg framåt kan vara att bygga in säkerhetssystem direkt i direkt i chipen, snarare än att fokusera på mjukvara och nätverk.