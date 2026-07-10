Experten om flygdramat: ”Händer i princip aldrig”

Fallet där en 61-årig man höll på att sugas ut genom ett krossat flygplansfönster under en flygning till Tyskland hör till ”extrema” ovanligheter. Det säger Niclas Friberg, flygteknisk inspektör på Transportstyrelsen, till SvD.

– Det händer i princip aldrig. Man behöver absolut inte vara orolig för det här, säger han.

Vad som fick fönstret att gå sönder är oklart. Enligt SvD finns uppgifter om att skräp som lossnat från en av motorerna träffade fönstret.

Om det stämmer handlar det om ”maximal otur”, enligt Friberg.

Han betonar att det inte ska finnas några lösa föremål eller ”skräp” i motorerna och att de genomgår noggranna kontroller före varje flygning.

– Jag blir faktiskt förvånad. Om det är ett litet föremål som har lossnat och träffat just ett kabinfönster så är det maximal otur, säger han.