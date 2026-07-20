Främmande föremål kan ligga bakom krossade fönstret

”Ett främmande föremål” som skadat motorn tros ligga bakom olyckan på ett Ryanairplan tidigare i juli, när ett fönster krossades och en man delvis sögs ut. Det visar de första resultaten från utredningen, enligt flygbolagets vd Michael O’Leary, skriver flera medier.

Händelsen inträffade kort efter start under en flygning mellan grekiska Thessaloniki och München. Mannen räddades av att han inte tagit av sig säkerhetsbältet och att medpassagerare höll fast i hans ben.

– Alla grät, det var panik. Min man svimmade tre gånger, har hans fru berättat för den grekiska tv-kanalen Mega.

O’Leary säger att flygplanet var 18 år gammalt och att motorn hade genomgått en fullständig service inom de senaste två åren.