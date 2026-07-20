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Panik på planet när fönstret krossas
Krossade fönstret på Ryanair

Främmande föremål kan ligga bakom krossade fönstret

Av Emma Hedlin
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”Ett främmande föremål” som skadat motorn tros ligga bakom olyckan på ett Ryanairplan tidigare i juli, när ett fönster krossades och en man delvis sögs ut. Det visar de första resultaten från utredningen, enligt flygbolagets vd Michael O’Leary, skriver flera medier.

Händelsen inträffade kort efter start under en flygning mellan grekiska Thessaloniki och München. Mannen räddades av att han inte tagit av sig säkerhetsbältet och att medpassagerare höll fast i hans ben.

– Alla grät, det var panik. Min man svimmade tre gånger, har hans fru berättat för den grekiska tv-kanalen Mega.

O’Leary säger att flygplanet var 18 år gammalt och att motorn hade genomgått en fullständig service inom de senaste två åren.

En mer detaljerad rapport ska presenteras längre fram
Reuters  · Ofta betalvägg
Ryanair säger att deras flygplan är säkra och att de har varit i kontakt med den drabbade familjen
www.theguardian.com
O’Leary gjorde uttalandet i samband med bolagets delårsrapport
Sveriges Television
Hustrun om när maken sögs ut från planet: ”Tre personer fick dra in honom” (10 juli, grekiska)
www.megatv.com
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Krossade fönstret på RyanairEuropaGreklandRyanairMichael O’Leary