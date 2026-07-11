Hustrun om när maken sögs ut från planet: ”Tre personer fick dra in honom”

Stor dramatik utspelade sig under en Ryanairflygning mellan Thessaloniki och München tidigare i veckan när en 61-årig man sögs ut genom ett krossat fönster.

För den grekiska tv-kanalen Mega berättar mannens hustru om händelsen, som hon beskriver som ”panikslagen”.

– Vi var tre som drog in honom i planet. Alla grät, det var panik. Min man svimmade tre gånger, säger hans fru, som inte är namngiven.

Enligt vittnen var halva mannens kropp utanför planet innan han till sist kunde dras in i kabinen igen. 61-åringens tillstånd uppges vara stabilt, men det är oklart om han har ådragit sig allvarligare skador.

Det är inte fastställt varför fönstret exploderade, men enligt en preliminär utredning kan ett motorfel ligga bakom, rapporterar The Wall Street Journal.