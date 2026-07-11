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Panik på planet när fönstret krossas
Krossade fönstret på Ryanair

Hustrun om när maken sögs ut från planet: ”Tre personer fick dra in honom”

Av Alice Hermansson
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Stor dramatik utspelade sig under en Ryanairflygning mellan Thessaloniki och München tidigare i veckan när en 61-årig man sögs ut genom ett krossat fönster.

För den grekiska tv-kanalen Mega berättar mannens hustru om händelsen, som hon beskriver som ”panikslagen”.

– Vi var tre som drog in honom i planet. Alla grät, det var panik. Min man svimmade tre gånger, säger hans fru, som inte är namngiven.

Enligt vittnen var halva mannens kropp utanför planet innan han till sist kunde dras in i kabinen igen. 61-åringens tillstånd uppges vara stabilt, men det är oklart om han har ådragit sig allvarligare skador.

Det är inte fastställt varför fönstret exploderade, men enligt en preliminär utredning kan ett motorfel ligga bakom, rapporterar The Wall Street Journal.

Flera personer berättar om den dramtiska händelsen: ”Inträffade på en bråkdels sekund” (grekiska)
www.megatv.com
Liknande händelse inträffade i USA 2018 – tvåbarnsmamma dog
Aftonbladet
61-årige mannen håller på att återhämta sig från olyckan
Sveriges Television
Preliminär rapport: Del av motorn kan ha krossat fönstret
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
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