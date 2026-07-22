Nära sugas ut genom planet: ”Minns ljudet före kaoset”

Ljubisa Karović slumrade på sin plats 11F när fönstret intill honom krossades varpå han nästan sögs ut ur Ryanairplanet, som var på väg till München från Thessaloniki.

– Det jag minns är explosionen. Det är ljudet före kaoset, ljudet som alltid finns där när jag blundar för att sova, säger 61-åringen i en intervju med The Guardian såhär nästan två veckor senare.

Utöver de psykiska menen är Karović fortfarande blåslagen och iförd nackkrage. Hans advokat Vasilis Tsiaras är kritisk mot Ryanair och säger bland annat att de inte hört av sig och erbjudit något stöd.

Det är fortfarande inte fastställt vad som orsakade olyckan. De första resultaten från utredningen antyder att ”ett främmande föremål” som skadat motorn är förklaringen.