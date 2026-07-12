Experten varnar: Sverige kan missa nästa Spotify

Sveriges regler för utomeuropeiska innovatörer försvårar arbetskraftsinvandringen eftersom regelverket inte är anpassat till dagens arbetsmarknad. Det säger Carl Bergkvist på Stockholms Handelskammare till DN.

– Vi kan gå miste om nästa Spotify eller Klarna om vi inte ändrar reglerna, säger han.

Bergkvist pekar bland annat ut kravet på svenskkunskaper som ett hinder. Enligt honom riskerar det att avskräcka personer från att komma till Sverige, trots att många it-företag har engelska som arbetsspråk.

Han lyfter också fram de långa handläggningstiderna för personer utanför Europa som vill starta företag i Sverige, och menar att de är betydligt längre än i flera andra europeiska länder.