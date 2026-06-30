Experten: ”Vi kan inte vara mjuka och trevliga”

Ett klipp på en ilsken Viktor Gyökeres från gruppspelsmatchen mot Japan har spridits på sociala medier de senaste dagarna. SVT-experten Bojan Djordjic menar att den attityden behövs i kvällens match mot Frankrike.

– Vi kan inte vara mjuka och trevliga. Vi måste göra livet surt för Frankrike, säger han.