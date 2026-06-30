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Viktor Gyökeres under matchen mot Japan. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Experten: ”Vi kan inte vara mjuka och trevliga”

Av Tomas Ekelund
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Ett klipp på en ilsken Viktor Gyökeres från gruppspelsmatchen mot Japan har spridits på sociala medier de senaste dagarna. SVT-experten Bojan Djordjic menar att den attityden behövs i kvällens match mot Frankrike.

– Vi kan inte vara mjuka och trevliga. Vi måste göra livet surt för Frankrike, säger han.

”Jag vill se Viktor Gyökeres ansikte som mot Japan”
video · Sveriges Television

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Fotbolls-VMSveriges VM-resaViktor GyökeresBojan DjordjicFotboll