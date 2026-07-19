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Spaniens Dani Olmo hör till en av matchens huvudrollsinnehavare så här långt. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMFinalen

Experter: Fördel Spanien efter en spelad halvlek

Av Daniel Persson
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Kontroll och starkt bollinnehav är det som talar för Spanien. Argentinas förmåga att försvara sig talar, å andra sidan, för världsmästarna. Det är slutsatsen hos experterna i TV4:s studio efter en spelad halvlek.

– Argentina har alldeles för mycket bolltapp, men de har minimerat målchanserna för Spanien och kontrollerar straffområdet på ett bra sätt, säger John Guidetti.

Irma Helin Zibanejad menar att det varit jämnt hittills, även om hon menar att det är fördel Spanien.

– Just i den sista tredjedelen av planen är det ganska stort övertag för Spanien. De tar sig dit, det gör inte Argentina, säger hon.

Både Spanien och Argentina har haft en historik tidigare i turneringen med starka avslutningar. Återstår att se om de kan avsluta starkt även i finalen.

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